Москва, , 10:25 — REGNUM Полноценный сон и сбалансированное питание помогают организму противостоять болезням. Об этом рассказала 11 мая врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

По её словам, сон, который длится не менее шести часов в сутки, является очень важным фактором для здоровья и иммунитета. Во время сна вырабатывается гормон мелатонин. Большинству людей нужно спать семь или восемь часов.

Читайте также: Врач назвала вредные привычки жителей России на самоизоляции

В период эпидемии коронавирусной инфекции снизить стресс и чувство тревоги позволит физическая нагрузка. Ещё один фактор — правильное питание. В рационе должны присутствовать белки, жиры и углеводы, при этом налегать на булочки и конфеты, как и экспериментировать с диетами, не стоит, сказала Шарошкина РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФИЦ питания и биотехнологии предупредили об опасности в период эпидемии диет, которые основаны на дефиците калорий или исключают основные питательные вещества.

Читайте также: Названы диеты, повышающие риск заразиться коронавирусом