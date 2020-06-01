Афины , , 19:07 — REGNUM В одну из школ города Калифея прибыл сегодня греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис, чтобы поприветствовать учеников, которые вернулись к занятиям. Об этом сообщает 1 июня AMNA.

Премьер-министр выступил перед школьниками и педагогами, оценив, что школы полны — это значит, что родители чувствуют себя и своих детей в безопасности. Он пояснил, что высказался за открытие школ уже сейчас, не дожидаясь традиционного начала учебного года, потому что идея о том, чтобы дети находились вне школьных стен в течение шести месяцев с марта по сентябрь, доставляла «всем нам довольно большое беспокойство».

Премьер-министр поговорил с детьми на переменах и отметил, что они очень правильно себя ведут в смысле правил гигиены, ‑ и что им явно очень не хватало компании за время карантина. «Чем играть на детских площадках или на улицах, где нет никакого порядка и никакого присмотра, конечно, им будет более безопасно в школе», — считает Мицотакис.