Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пообещал не затягивать судебный процесс, но заявил, что на каждое доказательство стороны обвинения у защиты подготовлено несколько своих ходатайств. Об этом 8 июня заявил журналистам адвокат Александр Почуев.

Напомним, первое судебное заседание по делу об убийстве 23-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко должно состояться 9 июня. Процесс, из-за широкого общественного резонанса, будет проходить на базе Санкт-Петербургского городского суда.

Как отметил Почуев, на длительность судебного процесса будет влиять множество факторов, начиная от технической возможности и конвоирования подсудимых, заканчивая активностью сторон в процессе.

«Защита историка Соколова не намерена затягивать процесс. Вместе с тем, на каждое доказательство обвинения у защиты подготовлено несколько ходатайств», — отметил Почуев.

По его словам, подобного рода дела могут рассматриваться годами.

«Дело Соколова очень сложно с субъективной стороны преступления. Объем дела составляет более 16 томов. Это будет первое заседание по существу, как правило, в основном организационные и вводные моменты», — уточнил он.

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