Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
«Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем», — обратился российский лидер 8 июня к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая заявила о готовности проработать создание такого фонда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр правительства России Михаил Мишустин заявил о разработке ряда мер для совершенствования системы лечения детей с онкологическими заболеваниями. Также дано поручение Минздраву РФ — формировать перечень лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, закупка которых может проводиться по торгам.
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