История вопроса

Ситуация, когда государство не может помочь с обеспечением человека дорогостоящим лекарством - не редкость. Родственникам пациента приходится собирать десятки тысяч, сотни тысяч, а порой и сотни миллионов рублей. Заложниками такой ситуации нередко оказываются и дети.