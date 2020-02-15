Москва, , 04:16 — REGNUM Поручение Минздраву РФ сформировать перечень лекарственных препаратов для лечения онкологии, закупка которых может проводиться по торгам, поручил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте российского правительства.

Данное поручение необходимо выполнить до 14 марта.

Оно было сделано по результатам совещания по улучшению онкологической медицинской помощи. Отмечается, что Мишустин также распорядился представить в случае необходимости рекомендации по регламенту составления перечня лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ разработало ряд мер для совершенствования системы лечения детей с онкологическими заболеваниями.

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