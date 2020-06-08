Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Следователи СКР завершили расследование уголовного дело, возбужденного в отношении мужчины и двух молодых женщин, которые пожарили еду на пламени Вечного огня над Братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, вечером 24 мая 2020 года две молодые девушки вместе со своим 36-летним спутником устроили на Якорной площади в центре Кронштадта «пикник» с поеданием сосисок и зефира, использовав в качестве «мангала» мемориал с Вечным огнем, возведенный над братской могилой нескольких сотен людей. После этого бросили там же мусор, остатки еды и шампуры.

Таким образом, по мнению СКР, эти лица не только грубо нарушили общественный порядок, но еще и надругались над памятью погибших в исторических событиях XX века, а также осквернили посвященный этой памяти объект культурного наследия.

Читайте также: СК берет под контроль расследования всех случаев осквернения Вечного огня

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Отметим, ранее суд отказал в ходатайстве следствия поместить под стражу фигурантов данного дела. Они остаются на свободе до решения суда. В СКР заявили, что оспорят отказ в аресте фигурантов.

Читайте также: СКР оспорит решение суда, отказавшего в аресте вандалов из Кронштадта

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы повредили памятник «Дети войны» вблизи Пискарёвского кладбища