Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Департамент образования Нью-Йорка призвал родителей и опекунов учеников, обучающихся в государственных школах города, провести со своими детьми «важный разговор» о проблемах расизма. Рекомендации, как лучше обсудить эту тему, содержатся в разосланном ведомством письме.

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Поводом для такой просьбы стала смерть темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, который умер в результате жестокого обращения со стороны сотрудников полиции при задержании.

«Расизм глубоко вплетен в ткань институтов, экономики и сфер, составляющих наше общество, в том числе и в систему государственных школ, — говорится в тексте письма за подписью руководителя департамента образования Нью-Йорка Ричарда Карранца, которое приводит ТАСС. — Департамент образования заявляет и будет заявлять: больше так нельзя. Мы должны ответить на вызов и стать активными антирасистами».

В письме также приводятся ссылки на интернет-ресурсы, которые, по мнению департамента, помогут родителям найти правильные слова и аргументы, чтобы объяснить детям сложившуюся ситуацию.

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При этом отмечается, что некоторые родители с возмущением отреагировали на такие письма, считая подобные послания вмешательством государства в воспитание детей по социальным и политическим вопросам.

Напомним, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки.

Ранее папа Римский Франциск выступил с осуждением любого проявления расизма и призвал не закрывать на это глаза.

По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, проблему расизма в США скрыть уже невозможно. Она «предстала в полный рост».

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