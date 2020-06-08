Вашингтон, 8 июня 2020, 11:36 — REGNUM Департамент образования Нью-Йорка призвал родителей и опекунов учеников, обучающихся в государственных школах города, провести со своими детьми «важный разговор» о проблемах расизма. Рекомендации, как лучше обсудить эту тему, содержатся в разосланном ведомством письме.
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Поводом для такой просьбы стала смерть темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, который умер в результате жестокого обращения со стороны сотрудников полиции при задержании.
В письме также приводятся ссылки на интернет-ресурсы, которые, по мнению департамента, помогут родителям найти правильные слова и аргументы, чтобы объяснить детям сложившуюся ситуацию.
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При этом отмечается, что некоторые родители с возмущением отреагировали на такие письма, считая подобные послания вмешательством государства в воспитание детей по социальным и политическим вопросам.
Напомним, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки.
Ранее папа Римский Франциск выступил с осуждением любого проявления расизма и призвал не закрывать на это глаза.
По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, проблему расизма в США скрыть уже невозможно. Она «предстала в полный рост».
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