Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Ряд высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа заявили о том, что правоохранительные органы США не заражены системным расизмом, сообщает 7 июня CNN.

«Я думаю, что в Соединенных Штатах все еще существует расизм, но я не думаю, что правоохранительная система является системно-расистской», — отметил генеральный прокурор США Уильям Барр. Прокурор подчеркнул также, что понимает сложившееся недоверие в США к «афроамериканскому сообществу».

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф также не считает расизм системной проблемой правоохранителей, отмечая при этом, что «некоторые офицеры злоупотребляют своей работой».

«У нас есть мошенники — подавляющее большинство полицейских замечательные», — заявил министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон.

Напомним, смерть негра Джорджа Флойда, погибшего от рук задерживавшего его полицейского, стала толчком к массовым акциям против расизма и полицейского насилия. Протесты стремительно распространились по США, акции солидарности прошли в городах Канады, Европы и Австралии.