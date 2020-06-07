Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 7 июня выявили 1192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 47 916 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 317 новых носителей коронавируса, в Саратовской области — 112, в Пензенской области — 98, в Башкирии — 96, в Ульяновской области — 94, в Самарской области — 88, в Чувашии — 80, в Пермском крае — 68, в Оренбургской области — 64, в Кировской области — 61, в Татарии — 54, в Мордовии — 47, в Марий Эл — 42, в Удмуртии — 32.

С учетом новых данных общее число подтверждённых заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 12 137 случаев, в Башкирии — 3928, в Саратовской области — 3763, в Татарии — 3558, в Чувашии — 3475, в Ульяновской области — 3168, в Самарской области — 3114, в Пензенской области — 2943, в Оренбургской области — 2331, в Мордовии — 2185, в Кировской области — 2182, в Пермском крае — 2135, в Марий Эл — 2061, в Удмуртии — 936.

Полностью выздоровели в Поволжье 25 208 человек, за последние сутки выписаны 567 человек. Таким образом, выздоровели более 52,6% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 384 человека, за минувшие сутки скончались десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня всего в России подтверждено 467 673 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8984 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 226 731 житель России, за сутки выписаны 5343 человека. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 48,5% граждан. 5859 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 134 — за последние сутки.

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