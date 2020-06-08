Берлин, , 09:45 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Германии выросло за сутки на 214 и превысило 184 тысячи. Об этом 8 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Согласно данным института, суммарное количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране теперь стало составлять 184 193.

Также сообщается, что за этот же период от нового заболевания скончались 6 человек, в результате чего общее число летальных исходов достигло 8 674.

При этом в настоящее время в Германии более 169 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии за минувшие сутки выросло почти на 19 тысяч и перевалило за 691 тысячу.