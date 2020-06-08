Бразилиа, , 09:14 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии за минувшие сутки выросло почти на 19 тысяч и перевалило за 691 тысячу. Об этом 8 июня сообщает бразильский минздрав.

Согласно его данным, за последние 24 часа в стране положительный результат теста на коронавирус был получен у 18 912 человек, в результате чего суммарное число заразившихся стало составлять 691 758.

При этом ранее ведомство сообщало о несколько меньшем числе заразившихся — 685 427, и данные о летальных исходах от COVID-19 также не совпадают с обнародованными немного раньше. Так, ранее было указано, что общее число скончавшихся от COVID-19 за стуки составляет 37 312, то есть на 1382 выше, нежели это было по итогам 6 июня. Несмотря на это, портал минздрава страны пишет, что за сутки от COVID-19 умерли 525 пациентов.

Кроме этого, указывается, что 283 952 пациента в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Кении выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом случаев, подтвержденных за 24 часа, с начала вспышки в восточноафриканской стране.