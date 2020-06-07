Париж, , 22:03 — REGNUM Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 13 человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

С учётом этих данных, в стране в списках умерших от COVID-19 числится 29 155 человек.

Сообщается также, что за сутки во Франции выявили 343 новых случая заражения коронавирусом. Всего за период с начала пандемии в стране было зафиксировано 153 977 тыс. случаев заражения.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране, по последним данным, коронавирус выявили у 48 630 человек.

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