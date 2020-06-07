Минск, , 13:39 — REGNUM В Белоруссии по последним данным коронавирус выявили у 48 630 человек, сообщает 7 июня пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Число выздоровевших от COVID-19 и выписанных из медицинских учреждений пациентов увеличилось до 23 647.

Умерли от осложнений COVID-19 за все время эпидемии в Белоруссии 269 человек.

Число проведенных тестов на SARS-CoV-2 по данным белорусского Минздрава по последним данным составило 622 313.

Отметим, суточный прирост числа инфицированных в Белоруссии составил 879 случаев, выздоровевших — 632 человека. За сутки скончались шесть пациентов с COVID-19.