Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Большинство американцев (59%) обеспокоены гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, при этом в меньшей степени (27%) жители страны испытывают тревогу по поводу протестных акций, которые впоследствии привели к насилию. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Wall Street Journal и NBC News.

Согласно опросу, порядка 80% избирателей в США считают, что ситуация с уличными протестами в стране, стала неуправляемой, а 15% респондентов полагают, что ситуация, сложившаяся в стране в последние дни из-за беспорядков, находится под контролем.

Интервьюеры также поинтересовались мнением респондентов об актуальных проблемах в стране. На вопрос, как вы оцениваете состояние экономики США, 46% американцев охарактеризовали ситуацию как «неудовлетворительную» (самый высокий показатель с 2012 года, по данным NBC News), 5% ― оценили как «отличную».

Результаты опроса показали и крайне сильную тревогу респондентов по поводу своего возможного заражения коронавирусом, а также членов семьи ― 63%. Однако, с апреля этот показатель снизился на 10%.

Социологический опрос был проведен с 28 мая по 2 июня, в нем приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей. Социологи отмечают, что погрешность опроса составляет плюс-минус 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опрос независимой электронная медиа-компания Rasmussen Reports показал, что несмотря на протесты, которые охватили города США после гибели в Миннеаполисе местного афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции, уровень поддержки нынешнего президента страны Дональда Трампа среди афроамериканцев впервые за три года вырос до максимального значения более чем в 40%.

Читайте подробнее: Популярность Трампа среди афроамериканцев выросла до 40% на фоне протестов