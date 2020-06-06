Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Несмотря на протесты, которые охватили города США после гибели в Миннеаполисе местного афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции, уровень поддержки нынешнего президента страны Дональда Трампа среди чернокожих американских граждан впервые за три года вырос до максимального значения более чем в 40%. Об этом 6 июня опрос независимой электронная медиа-компания Rasmussen Reports.

Согласно этим данным, 41% чернокожих граждан США на сегодняшний день поддерживают действия администрации Трампа.

При этом либеральные власти мегаполисов на данном фоне идут на серьёзные уступки протестующим.

Так, в Миннеаполисе, по информации Foxnews, городская администрация планирует заменить полицию отдельными «службами общественной безопасности» (то есть функции полиции в городе разделят между собой экстренные службы, медики и пожарные), а в Вашингтоне мэр города Мюриель Баузер переименовала часть улицы напротив Белого дома в площадь «Жизни черных важны».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший вице-президент США Джозеф Байден получил поддержку 1993 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии, необходимую для выдвижения кандидатом на выборах президента.