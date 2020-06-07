Киев, 7 июня 2020, 15:33 — REGNUM На Украине по состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили у 26 999 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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12 054 человек выздоровели, 788 — умерли. Из общего числа инфицированных 1932 — дети, 5050 — медицинские работники.
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На амбулаторном лечении находятся 18 908 пациентов, из которых 1616 — дети, 4088 — медицинские работники.
Общее число проведенных тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) составило 424 046, методом иммуноферментного анализ (ИФА) — 43 444.
Отметим, суточный прирост заболеваемости на Украине составил 485 случаев.