Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIH) доктор Энтони Фаучи заявил, что потенциальная вакцина против коронавируса «вероятно не будет обладать длительным иммунитетом». Об этом сообщает телеканал CNBC.

Фаучи сослался на научные опубликованные данные, согласно которым длительность защитного иммунитета от коронавирусов «колеблется от трех до шести месяцев и почти всегда меньше года».

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что израильские учёные во время опытов на макаках пришли к выводу, что вакцинация против нового коронавируса и опыт болезни COVID-19 приводят к выработке иммунитета против вируса SARS-CoV-2.

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