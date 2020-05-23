Иерусалим, , 20:14 — REGNUM Израильские учёные в опытах на макаках пришли к выводу, что вакцинация против нового коронавируса и опыт болезни COVID-19 приводят к выработке иммунитета против вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба Медицинского центра Beth Israel Deaconess.

Исследователи опробовали прототипы вакцины от SARS-CoV-2 на 25 макаках-резусах. Все вакцинированные животные выработали нейтрализующие антитела против вируса. Через три недели после повторной вакцинации они заразили животных вирусом и обнаружили, что у 8 макак вирус вообще не обнаружился, а у других вирус был выявлен, но в очень низких концентрациях.

Во втором опыте учёные изучили, способен ли формироваться естественный иммунитет против SARS-CoV-2 у обезьян, которые переболели COVID-19. Известно, что контакт человека с рядом вирусов не приводит к выработке иммунитета. Исследователи заразили коронавирусом девять взрослых макак, а после того как они выздоровели и выработали антитела против вируса, учёные повторно подвергли заражению вирусом SARS-CoV-2 подопытных макак-резусов. При этом никто из обезьян больше не заболел.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что переболевшие заболеванием COVID-19, вызванного новым типом коронавирусной инфекции, получат иммунитет минимум на полгода, однако будут и те, у кого антитела к вирусу так и не появятся.

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