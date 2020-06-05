Нижний Новгород, , 11:00 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 5 июня выявили 1268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 45 383 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 330 новых носителей коронавируса, в Башкирии — 119, в Саратовской области — 96, в Ульяновской области — 95, в Пензенской области — 90, в Самарской области — 89, в Чувашии — 80, в Кировской области — 75, в Оренбургской области — 63, в Татарии — 50, в Пермском крае — 49, в Мордовии — 47, в Удмуртии — 43, в Марий Эл — 42.

С учетом новых заражений общее число граждан с положительными тестами на коронавирус в Нижегородской области составило 11 499 человек, в Башкирии — 3727, в Саратовской области — 3553, в Татарии — 3452, в Чувашии — 3311, в Ульяновской области — 2965, в Самарской области — 2922, в Пензенской области — 2759, в Оренбургской области — 2204, в Мордовии — 2098, в Кировской области — 2042, в Пермском крае — 2011, в Марий Эл — 1975, в Удмуртии — 865.

Полностью выздоровели, переболев COVID-19, 23 632 жителя Поволжья, за последние сутки выписаны 1134 человека. Таким образом, выздоровели более 52,07% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 358 человек, за минувшие сутки скончались девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июня всего в России подтверждено 449 834 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8726 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 212 680 жителей России, за сутки выписаны 8057 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 47,3% граждан. 5528 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 144 — за последние сутки.

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