Бухарест, , 22:07 — REGNUM За последние сутки в Румынии было выявлено 187 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 20 290. Об этом 6 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На территории Румынии подтверждено 20 290 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что скончались от COVID-19 в стране 1318 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 663 304, зарегистрировано 392 802 летальных исхода.

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