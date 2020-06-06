Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 663 304, зарегистрировано 392 802 летальных исхода. Об этом 6 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 127 950 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 5647 человек.

Наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 1 857 872 (+20 069 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 614 941 (+30 925), России — 458 689 (+ 8 855), в Великобритании — 283 315 (+1 650), в Испании — 240 978 (+318), в Индии — 236 657 (+9 887), в Италии — 234 531 (+518), в Германии — 183 678 (+407), в Турции — 168 340 (+930), в Иране — 167 156 (+2 886) и во Франции — 149 495 (+554).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 107 911 человек (+1 035 за сутки), Великобритания — 40 261 (+357), Италия — 33 774 (+85), Испания — 27 134 (+1), Франция — 29 053 (+46) и Бразилия — 34 021 (+1 473).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 6 535 354 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 387 155 человек. За сутки было выявлено 118 526 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 288 человек.

Читайте также: В ВОЗ объяснили, когда закончится борьба с коронавирусом