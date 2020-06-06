Ереван, , 21:56 — REGNUM В Армении выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди заключенных. Об этом 6 июня написала руководитель управления информации и по связям с общественностью министерства юстиции страны Лусине Мартиросян на странице в социальной сети Facebook.

«В уголовно-исполнительном учреждении «Кош» у одного из осужденных выявлено коронавирусное заболевание», ― говорится в сообщении.

По ее словам, инфицированный переведен в больницу, где оборудованы специальные койки для пациентов с COVID-19.

Она подчеркнула, что в целях безопасности был проведен комплекс профилактических мероприятий, а также осуществлена медицинская диагностика всех заключенных тюрьмы на выявление инфекции.

«Протестированы все содержащиеся в УИУ «Кош» лица, результаты у всех остальных отрицательные», ― добавила Мартиросян.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Армении зарегистрировано 12 364 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 190 человек. За сутки было выявлено 547 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь пациентов.

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