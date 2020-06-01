Ереван, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность посетить парад Победы в Москве в случае своего выздоровления, сообщили 1 июня в пресс-службе правительства Армении.

1 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна. Российский лидер поздравил армянского премьера с днем рождения и пожелал ему и его семье скорейшего выздоровления.

Стороны также обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Путин выразил готовность помочь Армении в борьбе с эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня председатель правительства Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил о своем заболевании коронавирусом.

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