Белград, , 18:05 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа от COVID-19 скончался один пациент, с начала пандемии умерли 248 человек. Об этом сообщило 6 июня министерство здравоохранения страны.

«Умер (за сутки) один пациент с COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в стране выявили 74 случая заражения коронавирусом. Таким обазом, общее число выявленных зараженных коонавиусом превысило 11 740.

Как передавало ИА REGNUM, с 6 мая 2020 г. в Сербии приступили к смягчению мер, вызванных угрозой распространения коронавируса.

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