Вашингтон, , 18:52 — REGNUM За сутки на территории США было зафиксировано более 900 летальных исходов от COVID-19. Об этом 6 июня сообщает университет Джона Хопкинса, суммирующий данные медицинской статистики в стране.

По данным университета, число умерших от COVID-19 в стране за последние 24 часа составило 921 и теперь общее число скончавшихся стало более 109 тысяч.

Также сообщается, что в США за этот же период было выявлено 24 720 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате суммарное количество зараженных стало более 1,8 млн.

При этом указывается, что более 491 тыс. пациентов в стране за все время пандемии вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что участникам массовых акций протеста в США следовало бы сдать тесты на коронавирус.

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