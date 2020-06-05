Вашингтон, , 14:31 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории США было зафиксировано более 1 тысячи летальных исходов от COVID-19. Об этом 5 июня сообщает университет Джона Хопкинса, суммирующий данные медицинской статистики в стране.

По данным университета, число умерших от COVID-19 в стране за последние 24 часа составило 1 036 пациентов и теперь общее число скончавшихся стало более 108 тысяч.

Также сообщается, что в США за этот же период было выявлено 21 140 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате суммарное количество зараженных стало свыше 1,8 млн.

При этом указывается, что более 485 тысяч пациентов в стране за все время пандемии вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кенийские исследователи выявили по меньшей мере девять штаммов коронавируса, циркулирующих в стране, в рамках усилий по отслеживанию мутаций вируса.

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