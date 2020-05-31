Белград, , 18:04 — REGNUM В Сербии за сутки скончался один пациент с COVID-19, с начала пандемии умерли 243 человека с коронавирусом. Об этом 31 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«В последние 24 часа <…> выявлен 31 новый зараженный, всего 11 412 больных», ― уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии с 6 мая приступили к смягчению мер, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Власти страны возобновили работу кофе и ресторанов, открыли большинство государственных и коммерческих предприятий, деятельность которых должна осуществляться в соответствии с санитарными предписаниями по соблюдению безопасной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты. С 18 мая было возобновлено авиасообщение.

С 1 июня гражданам страны будут разрешены собрания численностью более 1000 человек, а также будут открыты границы с соседними государствами.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 5 817 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 362 705 человек. За сутки было выявлено 116 048 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5017 человек.

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