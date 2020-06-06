Минск, , 14:48 — REGNUM О возобновлении с 16 июня регулярных рейсов по маршруту «Минск-Кишинев-Минск» сообщили 6 июня в компании «Белавиа». Соответствующая информация была опубликована на странице компании в социальной сети Facebook.

Вылет будет совершаться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Также в пресс-службе компании сообщили о начале чартерной программы в Албанию с 12 июня. Вылеты будут совершаться также дважды в неделю — по вторникам и пятницам, а за подробностями адресовали обращаться к туристическим операторам.

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Как сообщало ИА REGNUM, граждане Белоруссии смогут выехать в страны Европейского Союза при наличии справки об отсутстви COVID-19.