Денпасар, Индонезия, , 09:20 — REGNUM Планирующим покинуть индонезийский остров Бали вывозными авиарейсами 11 и 14 июня гражданам России не нужно будет предъявлять представителям местной власти результат теста на коронавирус. Об этом 6 июня сообщает посольство России в Индонезии на своей странице в соцсети Facebook.

Как указывается в сообщении российской дипмиссии, её сотрудникам удалось договориться с местными властями о том, чтобы к вылетающим с острова 11 и 14 июня гражданам России «не применялись требования относительно предъявления негативных результатов RAPID-теста на … коронавирус».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня посольство РФ в Уругвае сообщило о возвращении российских граждан из этой страны вывозным рейсом из столицы Аргентины Буэнос-Айреса.