Монтевидео, , 08:59 — REGNUM Посольство РФ в Уругвае сообщило о возвращении российских граждан из этой страны вывозным рейсом из столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

Отмечается, что возможность ускоренного возвращения в Россию предоставлен всем гражданам РФ, кто оказался в изоляции в Уругвае и из-за коронавируса и выразил желание вернуться на родину.

Вывозной рейс авиакомпании Azur Air проследует по маршруту Буэнос-Айрес — Сантьяго — Гавана — Москва, уточнили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минкомсвязи РФ на 25 мая, на вылет из-за рубежа в Россию заявились более 60 тысяч российских граждан. Наибольшее число российских граждан ожидает вылета из Таиланда — почти 8 тысяч. С начала апреля в РФ вернулись почти 20 тыс. человек.

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