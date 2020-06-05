Душанбе, , 16:36 — REGNUM Роспотребнадзор в скором времени планирует вновь направить своих экспертов для работы в составе миссии всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Таджикистане, сообщаетсяна сайте ведомства.

Группа специалистов должна будет прибыть в страну с повторным визитом для оказания помощи таджикистанской стороне в эпидемиологическом надзоре, а также проведении лабораторной диагностики и научных исследований SARS-CoV-2.

Кроме того, ведомство намерено продолжать взаимодействие с ВОЗ по вопросам разработки новых тест-систем и вакцин против коронавирусной инфекции.

Информации о дате визита и сроков пребывания миссии в Таджикистане пока нет.

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