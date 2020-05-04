Душанбе, , 16:58 — REGNUM 1 мая миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в столицу Таджикистана Душанбе и встретилась с высокопоставленными чиновниками, а также партнёрами и экспертами в сфере здравоохранения страны, сообщает сегодня, 4 мая, государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на минздрав Таджикистана.

Представители ВОЗ заверили, что смогут помочь властям Таджикистана с оценкой рисков и сложившейся в стране ситуации, а также выработать необходимые механизмы реагирования, в частности, усовершенствовать экспериментально-лабораторный потенциал страны.

Во время встречи делегация представителей регионального бюро ВОЗ в Европе поблагодарила правительство Таджикистана за помощь в организации визита миссии и за сотрудничество в решении проблем с распространением коронавируса.

Напомним, по последним официальным данным, в Таджикистане зарегистрировано 230 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Читайте также: В Таджикистане снова подскочило число выявленных заражений коронавирусом