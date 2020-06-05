Брюссель, , 14:00 — REGNUM За минувшие сутки общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 140 и достигло 58 907. Об этом 5 июня сообщили в кризисном штабе минздрава страны.

Также сообщается, что за этот же период в стране 29 пациентов скончались от COVID-19, в результате чего суммарное количество летальных исходов возросло до 9 566.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в больницы с новым заболеванием поступило 32 пациента и 64 человека вылечились, при этом в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 137 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 887 новых случаев, в результате чего их общее количество достигло 46868.