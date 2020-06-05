Минск, , 13:50 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 887 новых случаев, в результате чего их общее количество достигло 46 868. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом на … коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 6 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 259.

При этом уточняется, что за все время эпидемия в Белоруссии от COVID-19 вылечились 22 066 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Ирана зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 2886 и превысило 167 тысяч человек.