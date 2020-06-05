Тегеран, , 13:33 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 2 886 и превысило 167 тысяч человек. Об этом 5 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

«По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2 886 новых случаев», — заявил официальный представитель.

Также он уточнил, что за это же время в Иране от COVID-19 скончались 63 человека и теперь общее число летальных исходов стало 8 134.

При этом Джаханпур указал, что на настоящий момент суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране достигло 129 741 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории африканского континента перевалило за 168 тысяч.