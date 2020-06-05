Берн, , 12:45 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории африканского континента перевалило за 168 тысяч. Об этом 5 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Африке на данный момент составляет 168 464.

Также сообщается, что в настоящее время на континенте зафиксировано 4 700 летальных исходов от COVID-19 при свыше 73 тысячах излечившихся от нового заболевания пациентах.

Кроме этого, отмечается, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали ЮАР (40 792 зараженных), Египет (28 615) и Нигерия (11 516).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за минувшие сутки возросло на 12 и стало составлять 57 человек.