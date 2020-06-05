Цхинвал, , 12:15 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за минувшие сутки возросло на 12 и стало составлять 57 человек. Об этом 5 июня сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора.

«В Южной Осетии выявлено 12 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что все новые заразившиеся — это курсанты, которые прибыли в республику из России.

Кроме этого, указывается, что в результате этого суммарное количество случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Осетии стало 57 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что граждане Белоруссии смогут выехать на территорию Евросоюза только при наличии справки об отсутствии коронавируса.