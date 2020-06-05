Таллин, , 12:23 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусом на территории Эстонии за последние сутки увеличилось на 20 и достигло 1 910. Об этом 5 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1910 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении департамента.

Также сообщается, что за этот же срок в стране не было зафиксировано ни одного нового умершего от COVID-19 и потому общее число летальных исходов по-прежнему составляет 69.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в больницах Эстонии проходят лечение от COVID-19 16 человек, и что за все время пандемии в стране было проведено свыше 88 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Литвы было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.