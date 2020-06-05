Вильнюс, , 12:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящён борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 694.

Кроме этого, сообщается, что за этот же срок в Литве не выявили ни одного нового летального случая от COVID-19 и потому суммарное количество таких пациентов по-прежнему составляет 71.

При этом с начала эпидемии в стране 1 302 человека излечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские специалисты разработают одну или несколько вакцин от коронавируса нового типа до конца текущего года.