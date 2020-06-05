Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Американские специалисты разработают одну или несколько вакцин от коронавируса нового типа до конца текущего года. Об этом заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в ходе слушаний в подкомитете, входящем в комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Редфилд отметил, что процесс разработки вакцин идёт быстро. Его курируют министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар и Марк Эспер, глава оборонного ведомства, которое будет заниматься распространением вакцины.

«По моим прогнозам, до конца года у нас будет готова одна или несколько вакцин от COVID-19», — сказал Редфилд.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране подтверждено более 1,86 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 108 тыс. человек, у которых вирус был выявлен.