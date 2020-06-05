Пекин, , 09:02 — REGNUM Пять активных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ещё трех носителей вируса без симптомов выявили на территории Китая за минувшие 24 часа. Об этом 5 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что все новые активные случаи являются ввозными, четыре из которых выявлены в Шанхае и ещё один — в провинции Сычуань.

Таким образом суммарное количество зараженных коронавирусом в стране стало 83 027 случаев.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие сутки в Китае не было зафиксировано ни одного нового летального исхода от COVID-19 и потому общее число умерших по-прежнему составляет 4 634.

При этом уточняется, что в настоящее время в больницах страны от нового заболевания лечится 66 человек и что суммарное число выздоровевших на данный момент составляет 78 327 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады за прошедшие сутки возросло на 978 и перевалило за 93 тысячи.