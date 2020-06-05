Оттава, , 08:52 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады за прошедшие сутки возросло на 978 и перевалило за 93 тысячи. Об этом 5 июня сообщает канадский минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время в стране суммарное количество заражённых SARS-CoV-2 составляет 93 726 случаев.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в стране на данный момент составляет 7 637. При этом указывается, что за все время пандемии в Канаде было проведено 1,791 млн тестов на коронавирус.

Кроме этого, отмечается, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 в стране пострадали провинции Квебек (52 143 случая), Онтарио (29 403) и Альберта (7 091).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южноафриканские больницы могут быть переполнены пациентами с COVID-19 в течение ближайших нескольких недель.