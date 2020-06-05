Кейптаун, , 08:45 — REGNUM Южноафриканские больницы могут быть переполнены пациентами с COVID-19 в течение ближайших нескольких недель. Об этом передает ВВС africa со ссылкой на заявление одного из ведущих специалистов страны по вакцинации.

Профессор Шабир Мадхи сообщил, что больницы в Кейптауне уже почти переполнены. Врачи предупредили, что больницам все труднее справляться с нагрузками. В Восточно-Капской провинции ситуация выглядит еще хуже, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время ожидается резкий скачок выявленных случаев заражения коронавирусом на юге страны, что, по его словам, может спровоцировать серьезный кризис системы здравоохранения.

Мадхи назвал вышеперечисленные факты «тревожными» и добавил, что истинное число случаев заражения намного выше, чем может выявить перегруженная система тестирования.

Профессор предупредил, что ситуация в Восточно-Капской провинции может стать примером того, как пандемия будет развиваться в остальных частях континента. Он подчеркнул, что предположения о том, что коронавирус не сильно затронет Африку из-за ее молодого населения, могут быть неверны.