Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Петербургские семьи, получившие продуктовые наборы от детских садов, полагающиеся за май, поделились впечатлениями в социальных сетях. Оказалось, пишут родители, что новые этикетки на банки с консервированной «сайрой» были наклеены поверх старых — это обнаруживается при снятии новой этикетки.

Внутри же самой банки оказалась либо совсем другая рыба — сельдь, либо сайра не первой свежести.

«Дамы и господа, нас обманули. По маркировке на банке во втором ряду (С88) — это сельдь. Берём банку с сайрой, отклеиваем этикетку, а там следы от старой этикетки… Открываем банку, а там бурда с запахом сельди… и откуда-то взявшейся икры?! И этим кормят наших детей?!» — написал в житель Кронштадта Юрий О. в соцсети"ВКонтакте», сопроводив сообщение фотографиями банки с сайрой «тихоокеанской натуральной с добавлением масла».

По его словам, проднабор он получил на своего ребенка 1 июня. Пользователь также отмечает, что консервы, на его взгляд, просрочены, так как по ГОСТу срок годности составляет не более двух лет, а на банке выбита дата производства в апреле 2018 года.

Аналогичные фотографии и жалобы разместили петербуржцы Александр А., Ксения Н., Юлия И. и другие.

«Это, к великому сожалению, правда, нам выдали такие же консервы», — пишет петербурженка Юлия. Жительница Кронштадта Анастасия С. присовокупила свои фотографии, указав, что с ее продуктовым набором произошло «то же самое». По словам петербурженки Антонины И. подобный набор ей выдали в детском саду №14. Другие горожане собрались идти в детсад писать жалобу на поставщика.

Бывший пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Краснобаев рассказал, что, как и другие жители, позвонил в дежурную службу района, где ему сообщили, что администрация уже в курсе дела и передала информацию «в органы».

Заметим, это не первое фиаско с петербургскими продуктовыми наборами, которые власти выдают семьям с детьми от школ или детских садов. Так, 20 мая петербурженка опубликовал фотографии трупа мыши, который ее семья нашла в пачке пшенки от фирмы «Бакалейное подворье», которую тоже получила в составе продуктового набора от детского сада.

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Решением Смольного, воспитанникам детских садов, школьникам, а также студентам среднего профессионального образования, обеспечиваемых питанием (частичной компенсацией расходов на питание) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотрена выдача продуктовых наборов не только за апрель, но и за май 2020 года.

По данным оперативного штаба на 29 мая (последние из имеющихся), выдано продуктовых наборов: в школах и учреждениях среднего профессионального образования — 570 337 шт. (99,85% от запланированного); в дошкольных учреждениях — 553 422 шт. (99,82% от запланированного). В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей — 4447 наборов (100%).

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