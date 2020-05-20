Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Жительница Петербурга нашла труп мыши в продуктовом наборе, который получила от детского сада в связи с пандемией коронавируса. Своими переживаниями и фотографиями мертвого животного в пачке крупы она поделилась в Instagram.

Труп мыши скрывался в глубине пачки шлифованого пшена от фирмы «Бакалейное подворье». Как обратило внимание издание «Мегаполис Online», прежде чем увидеть мышь, семья успела употребить часть крупы в пищу.

«Спасибо огромное за продуктовые наборы нашим детям! Сказать что я в шоке — ничего не сказать!» — заявила горожанка.