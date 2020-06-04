Душанбе, , 15:42 — REGNUM Специалисты всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на прошедшей 3 июня в Таджикистане пресс-конференции Европейского регионального бюро ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса на территории страны, сообщает«Спутник Таджкистан».

Несмотря на то, что, по мнению министра здравоохранения страны Джамолиддина Абдуллозода,пик заболеваемости COVID-19 в Таджикистане можно считать пройденным, в ВОЗ этого оптимизма не разделяют.

В частности, по словам участника миссии ВОЗ в Таджикистане сотрудника координационного штаба по реагированию на пандемию COVID-19 ЕБР ВОЗ, доктора Олега Стороженко, говорить об этом ещё достаточно преждевременно:

«Отсутствует вакцина, нет специфического лечения коронавируса, поэтому повода расслабляться и ослаблять усилия нет».

Тем временем, после недельного затишья 3 июня в Таджикистане вновь зафиксирован летальный исход с выявленным коронавирусом.

Поэтому Сторожев призвал правительство страны продолжать работу с населением, а также приложить все усилия «чтобы научиться жить в ситуации, когда вирус находится в популяции, в ситуации «новой нормальности».

Сторожев отметил, что вскоре может состояться повторный визита миссии специалистов ВОЗ в Таджикистан.

Читайте также:Миссия экспертов ВОЗ начала свою работу в Таджикистане