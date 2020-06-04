Бухарест, , 15:07 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Румынии за сутки увеличилось на 238 и стало составлять 19 907. Об этом 4 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 19 907 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 11 человек, в результате чего суммарное количество летальных случаев достигло 1 299.

Кроме этого, указывается, что на настоящий момент в Румынии 13,9 тысячи пациентов излечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Финляндии впервые за два месяца не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.