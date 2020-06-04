Хельсинки, , 14:50 — REGNUM За минувшие сутки на территории Финляндии впервые за два месяца не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития страны.

«В Финляндии не было обнаружено новых подтвержденных случаев коронавируса», — говорится в сообщении института.

Также в нем уточняется, что ввиду этого общее число зараженных SARS-CoV-2 в стране не изменилось и по-прежнему составляет 6 911 случаев.

Кроме этого, по данным ученых, ход эпидемии в Финляндии несколько замедляется.

«В настоящее время предполагаемый уровень вирусной инфекции составляет от 0,75 до 0,8», — отмечается в сообщении и поясняется, что это означает, что эпидемия снижается в стране в течение последнего времени.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что в сентябре 2020 года может начаться вторая волна коронавируса, к этому необходимо готовиться.