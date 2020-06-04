Барнаул, , 14:22 — REGNUM Вероятность возникновения второй волны коронавируса, о которой предупредил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин:

«Эксперты ВОЗ дружно заявляют о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции, а в качестве возможной причины как зарубежные, так и российские ученые небезосновательно рассматривают снятие ограничительных мер и погодные условия. Разумеется, все это может повлиять на новый рост числа случаев заболевания, но летнее время с относительно стабильной солнечной и жаркой погодой в целом является неблагоприятным периодом времени для распространения ОРВИ, в том числе COVID-19.

Это, а вдобавок и появление определенной иммунной прослойки, вероятнее всего, обусловит медленно затухающее течение инфекции либо с убывающими по своей выраженности волнами. Гораздо больший интерес представляет то, как коронавирусная инфекция, относящаяся к сезонным заболеваниям, проявит себя с наступлением холодов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности второй волны коронавируса, которая может стать ещё более разрушительной, известил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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