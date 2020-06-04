Манила, , 13:38 — REGNUM За минувшие сутки на Филиппинах было выявлено 634 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных возросло до 20 382. Об этом 4 июня сообщает минздрав страны.

«По состоянию на 16:00 4 июня (11:00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 20 382 случая», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за этот же период на Филиппинах от COVID-19 скончались 10 человек, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 984.

При этом 4 248 пациентов за все время эпидемии вылечились в стране от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Турции направило партию медицинской помощи в Нигер, в целях облегчения положения населения в условиях карантинных меры, вызванных угрозой распространения коронавируса.